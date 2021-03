Escritor Fernando Bertozzi mostra lugares em Búzios pouco explorados por turistas e exibe na TV Fernando Bertozzi

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 07:19

Búzios - A pequena vila de pescadores que encantou a atriz francesa Brigitte Bardot na década de 60, não é só praias da parte da península e rua das Pedras. Armação dos Búzios, município da Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro é conhecida internacionalmente pelas suas 23 belíssimas praias que atraem turistas de todos os segmentos. Além do potencial atrativo turístico, a cidade possui curiosidades por trás de suas tradições, arte, cultura e praias escondidas.

Escritor Fernando Bertozzi mostra lugares em Búzios pouco explorados por turistas e exibe na TV Divulgação



O estudante de turismo pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO Fernando Bertozzi, e agora gerente no turismo de Búzios, fotografa e grava vídeos para suas redes sociais atrativos da cidade, que só os nativos conhecem, e exibe em suas redes sociais. “Búzios é muito mais que a parte do Centro. Fora da península, ainda é Búzios, e tem diversas praias e trilhas belíssimas que podem ser exploradas pelo turista. E ainda, uma história que poucos turistas ficam sabendo”. frisou ele.



Fora da parte da península, está a belíssima Praia Rasa onde se localiza a Ponta do Pai Vitório que ganhou fama recentemente graças à popularidade das redes sociais. Há poucos anos atrás, essa praia não recebia visitas.Fora do roteiro, também estão as praias de Tucuns, José Gonçalves, Caravelas e Marina que contemplam ainda mais o cenário selvagem e encantador de Búzios. Além das trilhas que desvendam praias paradisíacas, Fernando também revela os costumes e o modo de viver dos buzianos. Entre eles, estão o quilombo da Rasa, o maior da região dos Lagos e o resgate da memória do povo buziano com suas histórias, mitos e lendas.



Escritor Fernando Bertozzi mostra lugares em Búzios pouco explorados por turistas e exibe na TV Divulgação



Búzios teve seu destaque no segundo episódio da temporada, onde Fernando visitou as principais praias, pólos gastronômicos, galerias de artes e passeios no balneário que encantou a atriz francesa Brigitte Bardot na década de 60.

Também foi sucesso TV:

A série "Meu Pedaço do Brasil", apresentada por Fernando Bertozzi, tem como foco explorar cidades brasileiras. Estreou em abril de 2020 e exibida aos sábados e domingos às 18h30 na TV Brasil. Um dos mais diversificados destinos turísticos do planeta, o Brasil possui opções para agradar diferentes tipos de turistas: cidades históricas, metrópoles cosmopolitas e natureza diversa e muitas vezes intocada. A cada episódio, uma cidade turística do país e suas principais atrações são apresentados através do olhar de moradores e guias de turismo locais. Você pode assistir na íntegra no canal do Youtube da TV Brasil.



Confira alguns vídeos:

"Meu Pedaço do Brasil" TV Brasil - Búzios: https://youtu.be/nV6RV0LpSpA

Cultura em Búzios: https://youtu.be/NL6xPnmra0s

Praia de Nudismo em Búzios: https://youtu.be/bXGfVi5siHo

Bairro Rasa em Búzios: https://youtu.be/YDDcXLA6XRY

Praia deserta em Búzios: https://youtu.be/lRcDd0cPR2U