Mês dos Namorados tem campanha digital em Búzios com parceria da Secretaria de Turismo Divulgação

Por Juarez Volotão

Publicado 31/05/2021 07:11

Búzios - Com a chegada do 'Dia dos Namorados', o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro lança uma campanha digital nas redes sociais em uma parceria do Búzios Convention e a Secretaria de Turismo do balneário que é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil e do mundo.

'Esta campanha oficializa publicamente o nosso compromisso em divulgar nosso destino de forma responsável, porque dessa forma nossos turistas terão a confiança de viajar para o destino. Considero o ponto de partida para a geração de ideias inovadoras de Campanha digitais que transformadas em ações, tenham como objetivo promover vendas para o trade', destaca Angel Waizer, presidente Executivo do Convention.

Publicidade

Segundo informações, com limitações devido aos protocolos da pandemia da covid-19, o tema da celebração é “Curta Búzios com Amor”, que incentiva casais a comemorarem a data durante todo o mês e a realização da Campanha do Mês dos Namorados tem como finalidade promover e gerar vendas para seus associados e para o comércio local, além de divulgar o destino e seus demais produtos. A campanha foi formatada respeitando todos os protocolos de segurança e o Decreto municipal, bem como todas as empresas envolvidas.

'Cientes de que temos um produto como Búzios, a nossa intenção é com parcerias relevantes fomentar, divulgar e atrair visitantes e turistas que desejem conhecer, ou retornar ao nosso balneário, de forma consciente, cuidadosa e dispostos a curtir, e desfrutar, do que temos de melhor em Búzios, como a nossa rede hoteleira, nossas praias e belezas naturais e uma das melhores gastronomias do mundo', afirma com exclusividade ao O Dia, Romano Lorenzi, Secretário de Turismo de Búzios.