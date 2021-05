Mais de 50 kg de alimentos fora da validade é apreendido em mercado de Búzios Procon Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 31/05/2021 07:09

Búzios - Uma operação de fiscalização foi deflagrada neste fim de semana no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro entre o Procon da cidade e a Vigilância Sanitária, em um Mercado no bairro Cem Braças, onde foi verificado inúmeras irregularidades, que resultou no descarte de mercadorias.

Segundo o Coordenador do Procon de Búzios, Paulo Bezerra, depois de várias denúncias ao órgão, foi organizada essa operação com intenção de coibir tais práticas abusivas contra o consumidor de Búzios: 'Foram recolhidos para descarte 13,470 kg de steak de frango e 15,370 kg de hambúrgueres fora da temperatura. Oito (08) caixas de morangos e 80 caixas de uva, além de 11,290 kg de frango, fora da validad', explicou o Coordenador do Procon.

De acordo com o Procon de Búzios, os agentes também verificaram ausência de documentação. O mercado foi autuado sumariamente e as mercadorias descartadas.