Prefeitura de Búzios abre segundo processo seletivo para o curso da Guarda Mirim em 2021 Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 07:10

Búzios - A Secretaria de Segurança Pública de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro através da Coordenadoria Geral do PROGEP abre na próxima terça-feira (01), o 2º processo seletivo para Guarda Mirim de Búzios do ano de 2021, informa a Prefeitura do município.

Os interessados, podem se inscrever no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Guarda Mirim de Búzios (CEFAP), até o dia 30 de junho de 2021, ao lado do Posto GNV da Rasa.

O projeto da Guarda Mirim, tem como objetivo ensinar aos jovens, aulas teóricas com instruções de Ordem unida, Ética e Cidadania, Educação de trânsito, Prevenção contra Violência, Noções de primeiros Socorros, além da Arte marcial Kung Fu (ministrada pelo parceiro Su. Oficial da marinha Mestre Camaleão), Natação, meio ambiente do município, além de realizações de visitas (quando autorizadas) a museu e bases( batalhões militares).

O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas Mirins de Búzios (CEFAPGMM), já recebeu Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), para conhecer o projeto e seu funcionamento como referência para construção da Escola de Ensino Regular da PRF.

Para participar do projeto os interessados devem ter idades entre 10 e 17 anos, e estar cursando a rede pública ou privada de Búzios.

Documentos necessários para fazer a inscrição:

-Cópias de Identidade ou certidão de nascimento do candidato e identidade do responsável;

-Duas fotos 3×4 atuais do candidato;

-Atestado de Saúde para prática esportiva, durante o ano;

– Declaração escolar informando a matrícula regular do candidato;

Cópia do comprovante de residência;

-Se puder contribui com um (1) kg de alimento não perecível, é opcional;

A Guarda Mirim Municipal é um projeto do PROGEP, da Guarda Civil Municipal, que tem por hierarquia a Secretaria de Segurança.