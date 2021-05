Prefeitura de Búzios realiza obras no Arpoador da Rasa Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 19:30

Búzios - Na manhã desta sexta-feira (28), o Prefeito Alexandre Martins, do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, juntamente com o Vice Prefeito e Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, esteve acompanhando algumas obras de pavimentação e drenagem no Arpoador da Rasa.

'A Prefeitura de Búzios tem realizado um trabalho intenso na melhoria da infraestrutura do município. As ações fazem parte do planejamento estratégico que tem como principal objetivo oferecer segurança, conforto e qualidade de vida. A pavimentação das ruas é uma forma de levar dignidade à população', declarou Alexandre Martins, chefe do Executivo buziano: 'Às 8h da manhã eu já estava na rua com o Miguel. Eu gosto de acompanhar de perto, ver o que realmente está acontecendo e conversar diretamente com os moradores. Muito buraco, muita poeira e quando chove a lama prejudica ainda mais, chega desse cenário! A Rasa também é Búzios e estamos comprometidos a levar dignidade para todos os bairros da nossa cidade', afirmou o Prefeito Alexandre Martins.