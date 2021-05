Além da Covid, Búzios continua com a vacinação contra a Gripe Influenza Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 14:51

Búzios - O município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro segue com o calendário de vacinação contra a Gripe Influenza no balneário.

A Secretaria de Saúde de Búzios, informa que desde o dia 12/04 vem sendo realizada a vacinação contra a Gripe Influenza em grupos prioritários de crianças (06 meses a menores de 06 anos), gestantes, puérperas, povos indígenas e profissionais da saúde. Essa primeira etapa foi finalizada dia 10/05.



No momento está acontecendo a vacinação dos grupos pertencentes à segunda etapa que vai até o próximo dia 08/06. O grupo vacinado atualmente são os Professores e idosos com 60 anos ou mais. Quem ainda não se vacinou na primeira etapa da campanha também pode procurar uma UBS que a imunização será realizada.



A vacinação está acontecendo em todas as UBS no período da tarde. A Secretaria de Saúde reforça que o objetivo da vacinação é reduzir a circulação do vírus e consequentemente, o número de hospitalizações e risco de morte devido à gripe. O vírus Influenza está relacionado a uma série de complicações como pneumonia e doenças cardíacas por exemplo.



Se você se encaixa no grupo pertencente a segunda etapa procure um posto de saúde no período da tarde.