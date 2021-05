Búzios se destaca como o único município da Região dos Lagos a dar importância a causa do 'Maio Laranja' Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 26/05/2021 07:54 | Atualizado 26/05/2021 10:49

Búzios - O município de Búzios se destaca como o único da Região dos Lagos do Rio de Janeiro a mergulhar de cabeça na campanha de conscientização do 'Maio Laranja', mês Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil, bem como contra a pedofilia.

A sede da Prefeitura de Búzios recebeu a iluminação laranja em conscientização ao 'Maio Laranja', endossando o apoio do Governo a causa, porém, o primeiro passo foi a implementação e a criação da Coordenadoria da Criança e do Adolescente, onde são determinadas e pautadas as políticas públicas em conjunto com o sistema de garantia de direitos.

O Prefeito de Búzios, Alexandre Martins aderiu ao programa 'Prefeito Amigo da Criança' da Fundação Abrinq, estabelecendo prioridade absoluta no desenvolvimento dessas políticas que englobam todos as temáticas que abrangem o universo da criança e do adolescente, como natalidade, desenvolvimento e crescimento, saúde, educação, violências, abusos, maus tratos, entre outros.

O 'Maio Laranja' segue agitado e com muitas atividades no balneário, contando com uma live no dia 18 de maio com o delegado da Polícia Federal, Dr. Clayton Bezerra, e no dia 21, a realização de um seminário 'Criando estratégias para o enfrentamento das violências', com a participação de Ivan Ferreira do 'Instituto Claves' e Washington de Sá, Presidente da rede Internacional Infância Protegida. De acordo com informações, outras ações internas estão sendo realizadas envolvendo questões estruturais para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, bem como o apoio as famílias buzianas.

Vale destacar que a data 18 de maio foi oficializada pela Lei Federal 9.970/2000, que determina o dia nacional de conscientização em memória a menina Araceli Crespo, de 08 anos, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973.



Segundo Érica Rodrigues, Coordenadora da Criança e do Adolescente de Búzios em entrevista Exclusiva a Nossa Rádio 102,5 FM, essa é a primeira vez que o Prefeito da cidade, bem como a Prefeitura, abraça a causa que luta há tempos: 'Antes, fazíamos coisas pontuais com a ajuda da até então Vereadora Joice Costa, hoje, ela como Secretária de Assistência Social pode e está fazendo muito mais pela nossa causa de apoio a Criança e ao adolescente. Porém, ter o Alexandre Martins, Prefeito de Búzios mergulhando na luta contra o abuso infantil, contra a pedofilia, integrando e entrando em projetos de forma oficial e mobilizando forças para que isso aconteça, é motivo de muita alegria e renovo de ânimo e esperança para continuarmos', afirmou ela, que contou ainda ter sido vítima de abuso, e fazer dessa bandeira sua missão de vida e pede: 'Ajude a proteger as crianças do nosso município. Qualquer denúncia sobre o tema, disque 100', encerra Érica Rodrigues.