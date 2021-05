Secretária de Segurança Pública da Bahia visita Patrulha Maria da Penha de Búzios Patrulha Maria da Penha

Por Juarez Volotão

Publicado 24/05/2021 07:13

Búzios - A Patrulha Maria da Penha do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, recém inaugurada, recebeu a visita da Secretária de Ordem e Segurança Pública de Itabuna (BA), Mariana Alcântara nesta semana.

A Secretária de Segurança Pública de Itabuna na Bahia está visitando o balneário e viu o trabalho da Patrulha Maria da Penha na cidade e demonstrou o interesse em conhecer, trocar ideia e parabenizar a equipe pelo belo trabalho prestado.

Publicidade

O encontro contou também com a Coordenadora do CEAM, Karen Coutinho e além da conversa amistosa, os participantes trocaram experiências que certamente contribuirão para as patrulhas das duas cidades: 'Vi o belo trabalho realizado pela Patrulha Maria da Penha de Búzios e claro, não poderia deixar de conhecer e quem sabe, fazermos um intercâmbio de experiências, ideias e projetos que dão certo aqui e lá em Itabuna, onde moro e coordeno a Segurança Pública', afirmou Mariana Alcântara.