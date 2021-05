Isis Valverde aproveita férias com a família em Trancoso, na Bahia Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 13:41

Rio - Isis Valverde impressionou seus seguidores com suas habilidades de yoga ao posar para uma foto tirada em Trancoso, na Bahia. A atriz compartilhou o clique neste sábado (22), durante sua viagem para a cidade turística com o marido, André Resende, e o filho, Rael.

Com a praia ao fundo, Isis arrancou suspiros de amigos e fãs com a nova postagem. "Gata", elogiou a chef Lorena Abreu. "Me ensina", pediu a maquiadora Nathalie Billio. "Meu sonho essa flexibilidade, perfeita", comentou uma seguidora.