Quilombo da Baía Formosa em Búzios receberá água e luz

Búzios - O Quilombo Núcleo Zebina no bairro Baía Formosa do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro recebeu uma visita técnica da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, através da coordenadoria do REURB (Regularização Fundiária Urbana), juntamente com o INEA(Instituto Estadual do Ambiente) para que eles recebam água e luz.

Técnicos de ambas instituições (Engenheiros Ambientais e Civis) darão início a um projeto, visando a instalação de tubulações para fornecimento de água e instalação de posteamento e extensão de rede, para levar energia elétrica ao quilombo.

De acordo com informações, a nova gestão pretende regularizar a situação das 30 (trinta) famílias que vivem há décadas naquela área, que encontra-se inserida no Parque Estadual da Costa do Sol e também na APA do Pau Brasil.

Esse é o primeiro passo para levar dignidade aos moradores do Quilombo da Baía Formosa, que, posteriormente, também será objeto da Regulazarização Fundiária, para que tenham seus títulos de propriedade oficializados, visto estarem inseridos numa área tombada e de proteção permanente, desde a criação dos respectivos Parques, informa a Prefeitura de Búzios.