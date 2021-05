Prefeito de Búzios discute projetos e reformas de escolas com equipe da Educação da cidade Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 24/05/2021 07:13

Búzios - O Prefeito Alexandre Martins do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro esteve reunido nesta última quinta-feira (20) com a equipe administrativa da Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia na sede da SEME, que fica situada na E. M. Ver. Emigdio Gonçalves Coutinho no Portal da Ferradura para tratar de assuntos sobre a gestão da Educação no município, bem como os desafios a serem vencidos, projetos, demandas e avaliando o que já foi conquistado nesse início de Governo no balneário.

Em pauta, além dos assuntos relacionados a gestão da equipe, planejamento, projetos, reformas de escolas e andamento dos processos foram apresentados e discutidos.

Segundo o chefe do Executivo buziano, o objetivo é reconstruir uma educação de qualidade em Búzios, com outro patamar de ensino: 'Vamos investir muito na educação, peço a colaboração de todos. Somos uma equipe e um depende do outro. A boa educação é a base de um futuro promissor e queremos ver o melhor para os nossos estudantes e alunos da rede pública de ensino', afirmou Alexandre Martins.

A Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia Carla Natália agradeceu ao Prefeito o apoio e a confiança e afirmou que ele terá a colaboração e empenho de toda a equipe da SEME: 'Reafirmamos nosso compromisso com uma melhor educação para Búzios e para as famílias buzianas, bem como inclusão, respeito e avançaremos rompendo cada desafio, como este que estamos encarando e vivendo com a pandemia do coronavírus', declarou.