Pista de skate em Geribá é vistoriada pela Prefeitura de Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 14:50

Búzios - O Vice Prefeito e Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Miguel Pereira, juntamente com o Secretário de Lazer e do Esporte, Gugu Braga, esteve em visita técnica vistoriando a reforma recentemente concluída da praça do skate em Geribá.

'Gerando mais conforto e segurança, foi feita a restauração no bowl (pista de skate) que tinha rachaduras, foram instalados novos postes de iluminação e substituída toda iluminação tradicional por lâmpadas de LED, além das pinturas das muretas e dos obstáculos ao redor da pista principal. O quiosque foi totalmente reformado, ganhando novos equipamentos, como louças, metais, portas, janelas e o telhado foi totalmente reformado', afirmou o Secretário em visita a praça do skate no bairro de Geribá.