Aulas funcionais são sucesso em Búzios Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 20:20

Búzios - As atividades funcionais promovidas pela Prefeitura de Búzios, balneário que é destino turístico na Região dos Lagos, através da Secretaria de Lazer e do Esporte, estão sendo um sucesso na cidade.

As atividades estão sendo realizadas em diversos pontos do município como na Praia dos Ossos das 8h às 9h, na Praia de Geribá das 7h às 09h30minh, Praça do INEFI das 18h às 19h, SEB das 17h30minh às 18h30minh e em José Gonçalves das 18h às 19h.

'Eu sempre treinei na academia, mas depois que comecei a treinar ao ar livre meu potencial melhorou muito. E sem contar que a pandemia deixa a nossa saúde mental abalada e as atividades físicas não exercitam somente o corpo, mas também a mente', Disse a aluna Juliana Maffia.

Segundo o secretário Gugu Braga, ainda serão abertas inscrições para mais de 20 modalidades esportivas na cidade, como as escolinhas de futsal e de vela já estão abertas: 'Então nada de ficar parado, vamos nos exercitar. Isso é mais avanço que o nosso Governo tem realizado pela saúde e o bem estar das famílias buzianas, nossa prioridade sempre', afirmou o Secretário.