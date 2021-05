Solução seria a recomposição do orçamento Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 20:01

Niterói - Possibilidade de fechamento se deve a falta de repasse de verba federal.

A universidade teve um corte de R$ 32.9 milhões e um bloqueio orçamentário de R$ 23 milhões. Sendo uma redução muito grave que ameaça a interrupção de boa parte dos serviços prestados pela UFF, bem como o pagamento de contratos essenciais, energia, água, limpeza, manutenções básicas, etc. Mesmo com a aprovação de orçamento suplementar pelo congresso conforme prevê a Lei Orçamentária Anual (LOA), ainda assim os recursos serão insuficientes para chegar até o final do ano.



“No momento, a nossa solução é lutar pela recomposição do orçamento e tentar reverter esta situação. Não aceitar passivamente a diminuição de nenhum serviço público. Em tempos de crise, valorizar a pesquisa, a ciência e a inovação é essencial. As Universidades Federais possuem um papel fundamental para a garantia do desenvolvimento nacional, na formação de capital humano e profissional, redução das desigualdades e para o desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país”, frisou o reitor Antônio Cláudio.