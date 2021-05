Ao abrir a parte traseira da Kombi, Leandro consegue curtir as paisagens dos lugares que visita desde sua cama, em um lugar privilegiado Imagem Arquivo

Niterói - Recentemente iniciado em Niterói-RJ, o aluguel de ‘kombi home’ tem sido um sucesso.

A Kombi Leida é ideal para curtir destinos como Búzios, Paraty, Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Sana e demais locais que já bons campings e estrutura pra motorhome.

Sucesso no instagram, o motorhome foi planejado para proporcionar o conforto de uma kitnet com a versatilidade de um carro pequeno.

O carisma da Kombi Leida é o grande diferencial, rendendo ótimas fotos e muita interações com as pessoas por onde passa. Todo mundo fica interessado em conhecer o veículo!



Dentro, podem ficar confortavelmente de pé pessoas de até 1,85m. O espaço foi muito bem planejado e possui 2 camas (1 casal e outra solteiro), cozinha, banheiro chuveiro com água quente e muito mais! Impressionante como coube tanta coisa em um veículo tão pequeno, palmas pra arquitetura!

A Kombi Leida tem placas solares no teto pra ajudar na alimentação das lâmpadas, tomadas e do climatizador de ar, que junto do isolamento térmico mantem o ambiente interno sempre agradável seja no calor ou no frio.

A CNH necessária é a tipo B, com no mínimo 5 anos de experiência e as diárias possuem 300km/dia liberados. A kombi é flex podendo ser abastecida com álcool ou gasolina.

Opção ideal para viagens de até 3 pessoas que desejam experimentar um forma diferente de passear.

Para saber mais, acesse o perfil @kombileida no instagram ou entre em contato pelo WhatsApp:

(21) 97505-7623. Mas corra porque a agenda da Kombi Leida é concorrida!