Vídeo flagra momento em que marido atropela a esposa na Baixada

Segundo as primeiras informações, o fato ocorreu após discussão entre o casal. Parentes da vítima relataram que Laureano disse em depoimento que ela teria se jogado na frente do veículo; entretanto, a família afirma que ele teria acelerado a kombi e atingido Kelly propositalmente. Ela teve dez costelas quebradas, além de lesões nos rins e no fígado.

O criminoso foi preso neste sábado por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). De acordo com agentes, contra ele foi cumprido mandado de prisão temporária por tentativa de feminicídio. Ele poderá pegar de 12 a 30 anos de prisão.