Por O Dia

Publicado 28/05/2021 11:03

Niterói - Clientes da Enel que estiverem com as contas atrasadas podem negociar o débito para evitar cortes e mais multas. A quitação das dívidas pode ser feita em até 24 meses.

As negociações serão realizadas online, para evitar aglomerações. As dívidas poderão ser pagas sem entrada, multa e juros, dependendo do caso, em até 24 vezes. Para participar, basta preencher o formulário clicando no link: https://forms.gle/ogiLT5BpE4wPoJfC6

Segundo a Enel, atualmente a concessionária atende 2,7 milhões de consumidores, abrangendo 73% do território estadual. Poderão participar do mutirão, os clientes de qualquer um dos 66 municípios do estado do Rio de Janeiro em que a empresa atua. As negociações online acontecerão entre os dias 04 e 18 de junho, com a participação de servidores da autarquia.