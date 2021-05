Fontenelle, Bolsonaro e Anitta Reprodução do Twitter

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 15:38 | Atualizado 15/05/2021 15:39

O caldo entornou... Antonia Fontenelle causou polêmica nas redes sociais ao sugerir que o presidente Jair Bolsonaro expulse a cantora Anitta do país. É isso mesmo. O "desabafo" surgiu após a youtuber ver a Poderosa criticando o governo brasileiro sobre a falta de vacinas contra a Covid-19 no país. A cantora, que está morando em Miami, no Estados Unidos, já foi vacinada com as duas doses contra a vacina.



Fontenelle afirmou, nas redes sociais: "Eu já sabia, mas agora a raça de ordinários, almas penadas que desmerecem sua própria pátria, afirmam uma coisa tão séria, foi desmentida pela própria Pfizer. Jair Messias Bolsonaro de fato é um lord, eu no lugar dele expulsaria do meu país uma mulher como essa, por exemplo, que, além de ser um desserviço, propaga meu país de forma negativa. CRIME O NOME DISSO!”.



Quando foi vacinada, nos Estados Unidos, Anitta disse através de suas redes: “Dá uma tristeza e uma alegria ao mesmo tempo pela situação que o Brasil passa, já que nos Estados Unidos está tudo reabrindo, baladas voltando. Eu estou vacinada, praticamente todo mundo que eu conheço aqui está, mas não estou morando aqui, é que por conta da pandemia, estou preferindo ficar aqui, fazer as reuniões, trabalhar, mas assim que abrirem os aeroportos, eu vou ficar como sempre foi indo e voltando”.



Anitta, que inicialmente era criticada pelos fãs por não se posicionar politicamente, agora critica abertamente as escolhas do governo Bolsonaro e elogiou a mudança feita por Joe Biden, nos EUA. "A gente olha para o Brasil e vê que nosso presidente fez escolhas muito ruins. Aqui também, estava ruim, mas mudou o presidente e tudo começou a melhorar, então espero que isso mude logo para o Brasil também”, afirmou.