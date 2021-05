Capitão Nelson (Avante) Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 19:29

Capitão Nelson (PL) vai recorrer da decisão do TRE-RJ que prevê o pagamento de R$ 1,2 milhões ao Tesouro Nacional. O tribunal deverá julgar o recurso em data ainda não marcada. A decisão é da juíza Bárbara Alves Xavier, da 68ª Zona Eleitoral de São Gonçalo, que reprovou contas de gastos usados na campanha de 2020, na qual o

Rio - O prefeito de São Gonçalo,vai recorrer da decisão do TRE-RJ que prevê o pagamento de R$ 1,2 milhões ao Tesouro Nacional. O tribunal deverá julgar o recurso em data ainda não marcada. A decisão é da juíza Bárbara Alves Xavier, da 68ª Zona Eleitoral de São Gonçalo, que reprovou contas de gastos usados na campanha de 2020, na qual o Capitão ganhou no segundo turno do candidato Dimas Gadelha, do PT, em uma decisão acirrada, com 50,79% dos votos.

De acordo com a sentença assinado pela juíza, foram verificadas as seguintes irregularidades: ausência de apresentação dos extratos das três contas bancárias abertas por Capitão Nelson destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento e de Campanha (FEFC); não apresentação do comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor declarado na prestação de contas como sobra de recursos de FEFC não utilizados (R$ 4.197,10); divergências entre os dados consignados na prestação de contas; não apresentação de documentação hábil a comprovar a regularidade das despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário (R$ 563.570,00) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (R$ 665.434,17); divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos encaminhados pelas instituições financeiras que constam do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais e omissões de registros de despesas na prestação de contas.



Ainda segundo a decisão, a juíza considerou que "as irregularidades existentes na prestação de contas são graves e dificultam o controle da Justiça Eleitoral quanto à correta aplicação de recursos, bem como prejudicam a confiabilidade das contas, especialmente por envolver a aplicação de recursos públicos."

Publicidade

Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Gonçalo informou que "não comenta questões políticas". O DIA também procurou a assessoria de imprensa da época de campanha do prefeito de São Gonçalo, no entanto, até o fechamento desta matéria não houve retorno.