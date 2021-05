Fabrício Azevedo durante vídeo publicado nas redes sociais Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 19:58

SILVA JARDIM – Secretários municipais de Silva Jardim, no interior do Rio, além de todos os servidores em cargos comissionados na cidade, foram exonerados dos seus respectivos cargos, conforme Boletim Oficial divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira (24). Em vídeo, o prefeito interino do município, Fabrício Azevedo, afirma que decisão visa "fazer cidade progredir".

“Depois de quase 5 meses de administração, chegou o momento de fazermos a nossa primeira reforma administrativa. Nesse momento, quem de repente não volte ao seu setor de serviços, que não fique entristecido. Precisamos avançar... Hoje é necessária essa reforma. Silva Jardim precisa progredir”, explicou o chefe do executivo em vídeo publicado nas redes sociais.

Além da exoneração dos servidores, o governo municipal aproveitou para divulgar a abertura de crédito adicional suplementar para diversas secretarias. No mesmo documento, foi publicada a autorização para o retorno das aulas presenciais na rede privada de ensino no município. O texto completo do decreto pode ser visualizado no perfil oficial da Prefeitura.