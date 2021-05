Profissionais são um dos principais pilares do desenvolvimento econômico da cidade Foto: Janaí Vieira

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 23:39

SILVA JARDIM - Nesta terça-feira (25) é comemorado o Dia Nacional do Trabalhador Rural e a Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, aproveitou para homenagear e parabenizar todos os trabalhadores rurais da cidade, por meio de publicação em seu perfil oficial nas redes sociais.

O prefeito em exercício no município, Fabrício Azevedo, também lembrou da data especial em seu perfil na internet. “Faça chuva ou faça sol, frio ou calor, eles cumprem com a missão de cuidar da terra, da plantação, dos animais e assim sustentam os campos e as cidades”, escreveu o chefe do Executivo.