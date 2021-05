Informe sobre pagamento é realizado todos os meses pelo Município Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 20:19

SILVA JARDIM – Os servidores municipais de Silva Jardim, no interior do Rio, receberam seus pagamentos nesta quarta-feira (26), conforme divulgou a Prefeitura do município em seu perfil oficial na internet. O governo municipal possui o costume de publicar sobre informe de pagamento, sempre que efetuado.