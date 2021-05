Os vídeos do projeto vão ao ar todas as segundas-feiras Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 18:18

SILVA JARDIM – Lançado em abril pela Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, o projeto ‘Movimente-se’, que visa incentivar a prática de exercícios físicos em casa, chegou ao seu 7º episódio nessa segunda-feira (24). A série lançada pelo governo municipal, trata-se de vídeos postados semanalmente nas redes sociais para promover bem-estar à população, em meio à pandemia da Covid-19.

Os vídeos do projeto ‘Movimente-se’ vão ao ar todas as segundas-feiras, trazendo sempre uma modalidade específica em cada episódio, contando com a participação de algum convidado especial, conforme vem divulgando a Prefeitura da cidade. Para assistir aos episódios que já foram ao ar, basta acessar o perfil oficial da Prefeitura de Silva Jardim nas redes sociais.