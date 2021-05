Município segue o Plano Nacional de Imunizações Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 20:57

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta quarta-feira (26) seu cronograma de vacinação da segunda dose contra Covid-19, em idosos com faixa etária entre 80 e 89 anos. De acordo com calendário, será aplicado o imunizante da Astrazeneca em quatro bairros.



De acordo com o governo municipal, a aplicação da 2ª dose começa nesta quinta-feira (27), sendo efetuada nas unidades de saúde dos bairros: Fazenda Brasil, Cidade Nova, Biquinha, além do Centro da cidade. Ainda segundo o cronograma publicado pela Prefeitura, a vacinação vai acontecer das 8h às 12h. Confira o calendário completo:

Calendário divulgado pela Prefeitura Foto: Divulgação