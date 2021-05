Uma paciente teria passado mal depois de ingerir os medicamentos vencidos, segundo a PM Foto: Divulgação / Polícia Militar

Publicado 26/05/2021 19:50

SILVA JARDIM – Pelo menos 100 cartelas de medicamentos fora do prazo de validade foram apreendidas pela Polícia Militar de Silva Jardim, no interior do Rio, nesta quarta-feira (26). Segundo a corporação, os remédios irregulares foram encontrados num posto de saúde e no almoxarifado da Prefeitura. A operação aconteceu após uma denúncia recebida por vereadores.

Ainda segundo a PM, uma paciente teria passado mal depois de ingerir os medicamentos vencidos. A paciente teria procurado o vereador Marcelinho Pedreiro, que procurou a polícia para apurar a denúncia. Nesta quarta, Marcelinho, ao lado do também vereador, Henrique Gouveia, estiveram nos locais, que foram isolados pela PM e vão passar por perícia.

Entre os medicamentos aprendidos estão antibióticos e remédios usados para o tratamento de pacientes com pressão alta. A secretária de Saúde, Érica Guimarães, e um servidor público não identificado foram levados para prestar depoimentos na 120ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o caso.

O Dia procurou a secretária de Saúde, Érica Guimarães, para saber quais medidas serão tomadas pela pasta para resolver o problema, mas não obteve um posicionamento por parte da secretária até a divulgação desta reportagem.