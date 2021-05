A pequena Sarah Carolina Arquivo pessoal

Por ANDEROSN JUSTINO

Publicado 26/05/2021 07:41 | Atualizado 26/05/2021 11:58

Rio - A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias da morte de uma menina de seis anos, na Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Familiares da pequena Sarah Carolina Sobral acusam a equipe médica de negligência no atendimento. A Prefeitura de Niterói informou que duas médicas foram afastadas das funções.

A menina morreu na madrugada desta terça-feira após receber atendimento médico na unidade e ser liberada. Segundo a família, a criança sofria de bronquite e estava com os brônquios inflamados, o que dificultava a passagem de oxigênio.

Sarah Carolina chegou ao hospital acompanhada da mãe, por volta de 3h, passou pelo atendimento médico e recebeu alta sem qualquer tipo de medicação, segundo a família. A mãe diz que a médica que atendeu a menina prescreveu apenas uma receita para a compra de remédio.

Em casa, a criança voltou a passar mal, por volta das 5h. Segundo um parente, ela foi levada novamente para o hospital e já chegou desacordada.

A Prefeitura de Niterói diz que está dando suporte psicológico à família de Sarah Carolina, mas, apesar da informação, o tio diz que não houve nenhuma assistência. A família alega problemas financeiros para realização do enterro.

"Minha sobrinha era a coisa mais linda do mundo, cheia de vida e, por conta de negligência, acabou morrendo nas mãos de pessoas que não deveriam atender nem mesmo um animal. A gente vai correr atrás de justiça contra essa injustiça que estão fazendo com a nossa família. Até agora ninguém recebeu nenhum apoio da prefeitura. Não nos mandaram nenhum psicólogo ou profissional da saúde", disse o tio paterno da menina, Carlos Alexandre.

A menina morava com os avós paternos em São Gonçalo e, segundo familiares, passou o fim de semana na casa da mãe, em um comunidade de Niterói.

Segundo a Polícia Civil, o delegado Fábio Barucke, da 81ª DP (Itaipu), é o responsável pelo inquérito policial. As testemunhas estão prestando depoimento e as diligências estão sendo realizadas.

Por meio de nota, a Prefeitura de Niterói disse que "A direção da Unidade de Urgência Mário Monteiro (UMAM) lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a dor da família. O caso está sendo apurado e as duas médicas que participaram do atendimento da paciente foram afastadas. A família foi acolhida pelas equipes de psicologia, serviço social e médica da UMAM para prestar todas as informações e apoio. A direção está à disposição para esclarecimentos".