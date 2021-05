Polo de vacinação na Quadra da Mocidade Independente Divulgação

Publicado 25/05/2021 17:11

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai ganhar o reforço da Mocidade Independente de Padre Miguel na campanha contra a covid-19, a partir desta quarta-feira (26). O novo ponto de vacinação na Quadra da escola de samba da Zona Oeste, que será inaugurado às 8h, é o quarto polo da parceria com a ONG Core e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nesta quarta-feira, poderão receber a primeira dose da vacina contra covid-19 pessoas com comorbidades ou dos outros grupos prioritários na faixa etária de 30 anos no turno da manhã; e de 29 anos, à tarde.



Além do ponto de vacinação na Quadra da Mocidade, a parceria entre a Prefeitura do Rio e a ONG Core (Esforço de Ajuda Organizado pela Comunidade, na sigla em inglês) já promoveu a abertura de outros três macropolos de vacinação pela cidade: Parque Olímpico, Espaço Hall e quadra da Portela. Fundada pelo ator americano Sean Penn, a ONG Core é uma iniciativa humanitária que atua em diferentes países e, na pandemia, tem ajudado na ampliação do acesso à vacinação.

Nesta etapa da campanha, a vacinação é voltada para os grupos prioritários listados em Os investimentos da entidade no Município do Rio para o enfrentamento da covid-19, em apoio ao SUS, estão voltados para a montagem de postos de vacinação e testagem, e contratação de profissionais. Todos os equipamentos adquiridos por meio da iniciativa serão doados para a rede municipal de saúde após o término da parceria.Nesta etapa da campanha, a vacinação é voltada para os grupos prioritários listados em https://coronavirus.rio/vacina , seguindo calendário escalonado por idade. São ainda atendidas nesta etapa pessoas com síndrome de Down e com doença renal crônica (em diálise) a partir de 18 anos, sem escalonamento etário. Gestantes e puérperas com comorbidades, a partir de 18 anos, também podem se vacinar.

Por orientação do Ministério da Saúde, elas receberão apenas as vacinas Pfizer e CoronaVac, de acordo com a disponibilidade. Para tomarem a vacina devem apresentar laudo médico detalhado justificando a recomendação e avaliação da relação risco-benefício para a vacinação, além da assinatura do termo de consentimento.