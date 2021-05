A rua é conhecida pelo ambiente boêmio Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 10:48

A famosa Rua Dias Ferreira, no Leblon, uma das mais badaladas da cidade devido à boemia característica, vai virar Polo Gastronômico do Rio de Janeiro. A Câmara de Vereadores aprovou esta semana o projeto de lei dos vereadores Carlo Caiado (DEM), Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) e Marcelo Queiroz que estabelece a criação do polo, e agora vai para sanção do prefeito Eduardo Paes.

“Diferentemente do que algumas pessoas podem vir a pensar, aprovação do projeto neste momento não tem nada a ver com oba-oba ou descaso com a pandemia, muito pelo contrário. Não tem oba-oba. A cidade já possui vários polos gastronômicos em várias regiões. Méier, Praça da Bandeira, Tijuca, Botafogo... o da Dias Ferreira tornará formal a relação entre os estabelecimentos da região e o poder público, inclusive para questões como ordenamento urbano e segurança. Moradores, frequentadores e comerciantes só têm a ganhar”, explicou Rafael Aloisio Freitas.