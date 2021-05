Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, em São Gonçalo Foto: Reprodução / Google Maps

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 16:46 | Atualizado 03/05/2021 16:49

Rio - A vacinação no Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, em Alcântara, São Gonçalo, nesta segunda-feira, foi marcada de tumultos. No início da tarde, as doses da vacina contra a covid-19 esgotaram, o que desagradou quem estava esperando para ser imunizado. A Guarda Municipal precisou ser acionada para controlar a confusão. Não há informações sobre pessoas feridas ou detidas.

De acordo com a Secretaria de Saúde de São Gonçalo, o tumulto começou após funcionários do posto de saúde terem informado que as doses disponíveis acabaram. A vacinação da segunda dose da CoronaVac, em São Gonçalo, foi retomada nesta segunda-feira. As vacinas do município foram destinadas a seis unidades de atendimento para concluir o processo de imunização de mais de 3 mil moradores da região. A aplicação da vacina será continuada assim que São Gonçalo receber novas doses da CoronaVac.

