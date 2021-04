Vacinação Divulgação

Rio - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou a suspensão, no início da tarde desta sexta-feira, da aplicação da segunda dose da vacina contra covid-19 para quem tomou a CoronaVac na primeira dose.

As equipes continuam vacinando com a primeira e segunda doses com a vacina AstraZeneca. Vale ressaltar que quem tomou a primeira dose de CoronaVac deve aguardar a chegada do imunizante.

A Secretaria de Saúde diz que está agaurdando novas remessas da vacina para retomar o processo de imunização. Por enquanto, ainda não há previsão de abastecimento.

"Quem já tomou a primeira dose de CoronaVac pode aguardar a chegada da nova remessa de vacina sem que haja qualquer prejuízo na imunização. Avisaremos a retomada da vacinação assim que recebermos novas doses", disse o coordenador de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, Rafael Vidal.