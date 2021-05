Capitão Nelson (ao centro, de azul) recebeu pessoalmente as demandas de administradores e comerciantes do São Gonçalo Shopping e do Pátio Alcântara Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 27/05/2021 10:00

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson recebeu representantes da Aliansce Sonae Shopping Centers, que administra o São Gonçalo Shopping e o Pátio Alcântara, que levaram demandas do setor referentes à oferta de transporte coletivo, iluminação e segurança no entorno dos dois principais centros comerciais da cidade. “Ouvir é fundamental para construir uma São Gonçalo melhor. Vamos analisá-las e trabalhar para proporcionar melhorias a quem trabalha e frequenta os shoppings da nossa cidade. Estes são importantes equipamentos econômicos do nosso município”, enfatizou o chefe do Executivo gonçalense.



De acordo com Ulisses Silva, superintendente regional da administradora, o encontro e suas demandas têm o objetivo de ajudar o município a fomentar mais renda e trazer mais desenvolvimento. "Quando um empreendedor investe no shopping, ele precisa de uma estrutura que permita a mobilidade de funcionários e clientes, com horários regulares e adequados, além, é claro, da segurança”, lembrou ele, que estava acompanhado da empresária Alessandra Araújo e da superintendente do São Gonçalo Shopping, Priscilla Leão.

Apesar do cenário ainda delicado por conta da pandemia, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço, garante que novas frentes de trabalho vão surgir até o fim deste ano, gerando empregos e renda para a população. “Tratamos de algumas medidas e seguimos trabalhando para proporcionar um ambiente de bons negócios para atrair mais lojistas e investidores. O São Gonçalo Shopping vai abrir mais 15 lojas até dezembro de 2021, gerando, no mínimo, 150 vagas diretas na cidade”, comentou o secretário, acompanhado do subsecretário da pasta, Alex Asth.

Publicidade

Na questão da dinâmica urbana, o transporte foi outro ponto abordado. “Sabemos dessa necessidade de melhoria do transporte público em alguns pontos da cidade. Estamos trabalhando para melhor atender a população e receber essas demandas é sempre muito importante para direcionar nossas ações”, disse o secretário municipal de Transportes, Fabio Lemos.



Também foram debatidas soluções para reduzir os índices de criminalidade no entorno dos empreendimentos, cujas ações constam do cronograma de planejamento da Secretaria de Ordem Pública. Segundo o titular da pasta, major David Ricardo, com o Fundo Municipal de Segurança, recentemente aprovado na Câmara de Vereadores, será possível o desenvolvimento, a especialização e a modernização da Secretaria, por meio de investimentos em tecnologia, aquisição de novos veículos para patrulhamento e equipamentos, cursos de qualificação profissional e aprimoramento, além de campanhas educativas pela cidade. Ele prometeu realizar uma apresentação para os lojistas de ambos os shoppings.