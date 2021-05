Coordenação do Cievs orienta unidades de saúde para busca ativa diária de gonçalenses que venham de municípios com casos da variante do vírus e/ou que tenham sido atendidos nas emergências destes locais Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 27/05/2021 08:00

SÃO GONÇALO - Com um caso confirmado da nova variante do coronavírus vinda da Índia (B.1.617) em um residente do município de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, o Centro de Informações Estratégicas de São Gonçalo (Cievs) alerta e orienta os profissionais de saúde sobre o atual cenário epidemiológico e o fluxo para monitoramento e detecção da nova variante na cidade. O caso é de um homem, que está em quarentena em um hotel, sendo que outros oito brasileiros viajavam no mesmo avião: sete do estado do Rio de Janeiro (Macaé, Nova Iguaçu e Petrópolis), um da Bahia, um do Espírito Santo e outro do Rio Grande do Sul.

Para evitar a contaminação da nova variante em São Gonçalo, a Coordenação do Cievs de São Gonçalo orienta todas as unidades de saúde para a busca ativa diária de gonçalenses que venham destes municípios e/ou que tenham sido atendidos nas emergências destes locais. Em indivíduos que se enquadrem nesses casos, será coletada uma amostra respiratória para a realização de teste molecular (RT-PCR) para Covid-19, de acordo com as recomendações das autoridades médicas. Na solicitação, deve ser descrita a procedência de cada viajante, a data de início dos sintomas e o período em que houve a exposição ao vírus por contato com pessoas contaminadas.

As orientações para o monitoramento das novas variantes do vírus Sars-Cov-2 no município de São Gonçalo estão descritas em uma nota técnica disponível para os profissionais de saúde que atuam nas unidades de referência da doença. Eles também têm à disposição um formulário eletrônico para que o Cievs seja informado imediatamente.