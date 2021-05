As charadas serão divulgadas nos dias 25 e 27 de maio e vão testar o conhecimento dos internautas sobre o lanche, que é um dos mais populares do mundo Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 25/05/2021 12:00

SÃO GONÇALO - Para comemorar o Dia Mundial do Hambúrguer (28 de maio), o Pátio Alcântara - shopping em São Gonçalo administrado pela Aliansce Sonae - vai promover a ação Burger Lovers. Além de divulgar as delícias oferecidas por suas lojas especializadas, o empreendimento ainda distribuirá vouchers em um quiz (jogo de perguntas) especial no seu perfil do Instagram

As charadas serão divulgadas nos dias 25 e 27 de maio e vão testar o conhecimento dos internautas sobre o lanche, que é um dos mais populares do mundo. Os 13 primeiros seguidores que responderem corretamente ganharão vale-hambúrguer para consumo nas seis lojas parceiras da ação no Pátio Alcântara, incluindo três famosas franquias internacionais. Os vencedores serão divulgados no dia 28, também pelo Instagram.

