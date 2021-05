Uma série de encontros on-line será transmitida pelo YouTube e outras plataformas do MEC, apresentando um modelo de governança que orienta o gestor a melhorar suas decisões Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 26/05/2021 22:17 | Atualizado 26/05/2021 22:22

SÃO GONÇALO - Com o objetivo de oferecer modelos de informação para uma comunicação clara que objetiva que dê mais efetividade e transparência à utilização dos recursos federais, as secretarias municipais de Educação e de Gestão Integrada e Projetos Especiais vão participar do Laboratório de Inteligência Pública (Pilab) do projeto Sala de Situação da Educação Básica: Gestão e Governança, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação em parceria com a Universidade de Brasília (UnB).

Na manhã desta quarta-feira (26), a secretária de Educação, Lícia Damasceno, participou de uma reunião virtual com representantes do MEC, que fizeram uma apresentação do programa. “O projeto oferece um processo de comunicação direto entre gestores e o Ministério da Educação, que passam a interagir de forma mais rápida, fator que se faz primordial ainda mais neste momento de pandemia que estamos vivendo. Sempre tivemos uma receptividade muito boa do Ministério da Educação e acredito que esse projeto irá melhorar ainda mais a relação entre os governos municipal e federal”, explicou.

Uma série de encontros on-line, sem custo para os municípios, será transmitida pelo YouTube e outras plataformas do MEC nas redes sociais, apresentando um modelo estruturado de governança que orienta o gestor a melhorar suas decisões, especialmente neste momento de pandemia no país. Os públicos-alvo da campanha são as secretarias municipais, estaduais e distrital de educação e a sociedade em geral. As prefeituras interessadas se cadastram pelo site do www.projetosalasebunb.com.br

Ao todo, são cinco seminários, um em cada região do país. Todo o processo se dará por meio de capacitação a partir da prática já existente nas secretarias municipais. O acompanhamento e as capacitações serão executados pela equipe do Laboratório de Inteligência Pública. Serão ofertados manuais simples para a execução das atividades. A implementação será sempre acompanhada passo a passo pela equipe do Laboratório de Inteligência Pública em cada secretaria participante. Os manuais serão atualizados sempre que houver evolução das etapas do projeto.