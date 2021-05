'Tenham persistência e acreditem em si, independentemente das dificuldades. Se você acreditar, pode mudar o seu mundo e o das pessoas ao seu redor. Eu sou prova disso', disse o cantor à numerosa plateia de jovens do projeto Divulgação / Marcelle Corrêa

Por Irma Lasmar

Publicado 25/05/2021 11:00

SÃO GONÇALO - Em visita ao estado do Rio, o cantor paulista de funk MC Guimê conheceu na tarde de ontem (24), a sede da ONG Craque do Amanhã, no bairro Arsenal. O projeto, que completou nove anos de atuação neste mês de maio, beneficia atualmente duas mil pessoas em vulnerabilidade social, utilizando o futebol e as boas práticas sociais como potencial educativo. Além das atividades esportivas e pedagógicas para crianças e adolescentes de áreas carentes da cidade, matriculados na rede pública de ensino, os alunos recebem acompanhamento com psicólogos e assistentes sociais, além de cestas básicas.

A intenção do músico é levar o projeto para sua cidade natal, Osasco, em São Paulo. "Eu vim de uma cidade grande e periférica, assim como São Gonçalo, e muitas pessoas me perguntavam como eu havia conseguido chegar até onde cheguei com a música. Pode parecer clichê, mas o importante é dizer para vocês que realmente não desistam dos seus sonhos. Tenham persistência e acreditem em si, independentemente das dificuldades. Se você acreditar, pode mudar o seu mundo e o das pessoas ao seu redor. Eu sou prova disso. Hoje posso ajudar minha família e meus amigos. Pude viver muita coisa linda porque acreditei no meu sonho e estou levando a minha arte cada vez mais longe, quebrando barreiras com a minha música", disse ele para uma atenta plateia de jovens entre oito e 17 anos de idade.

A finalidade do projeto é desenvolver habilidades esportivas aliadas a uma formação humana integrada a valores educacionais, através de acompanhamento psicossocial, estímulo à educação formal e capacitação profissionalizante extracurricular. O projeto atua em três pilares da sociedade: família, escola e esporte, como garante o coordenador Felipe Espose. "Atualmente contamos com duas unidades em São Gonçalo e a oportunidade de uma expansão do nosso trabalho mostra que estamos no caminho certo. O esporte no Craque do Amanhã é trabalhado como um meio educacional, buscando a integração social, o desenvolvimento pessoal e a construção de valores"., explicou o filantropo.