Willian

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 17:56

Rio - Com um elenco estrelado, o Flamengo poderá buscar mais um reforço de peso nas próximas semanas. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o meia-atacante Willian, de 32 anos, está deixando o Arsenal e o Rubro-Negro seria um dos favoritos para contar com o jogador.

Titular da seleção brasileira em partidas da última Copa do Mundo, o jogador não deverá renovar o seu vínculo com o clube londrino. Segundo o site, além do Rubro-Negro, outros grandes clubes do país como Palmeiras e o Corinthians, clube que Willian começou, também estão interessados no atleta.



Willian disputou as duas últimas Copas do Mundo pela seleção brasileira. O jogador, revelado pelo Corinthians, teve uma carreira sólida no futebol europeu. Além do Arsenal, o brasileiro atuou pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pelo Anzhi, da Rússia, e pelo Chelsea, da Inglaterra.

