Publicado 24/05/2021 09:59 | Atualizado 24/05/2021 12:54

Rio - O volante do Flamengo, Willian Arão, deverá ter que desembolsar R$ 4,8 milhões para pagar ao Botafogo por conta da sua saída para o rival em 2015. De acordo com o "Canal do Mandy", Justiça atualizou e homologou os valores envolvendo o caso envolvendo o clube de General Severiano e o jogador. O Glorioso esperava receber entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões.

De acordo com o canal, o ex-treinador do clube carioca, Oswaldo de Oliveira, vai receber cerca de R$ 800 mil, deste valor, com isso, o Botafogo levará no fim das contas apenas R$ 4 milhões. Titular de Ceni,

Willian Arão deixou o Botafogo no fim de 2015 para o Flamengo, descumprindo contrato que previa renovação automática que exigia o pagamento de R$ 400 mil. Em outubro de 2019, a Justiça condenou o volante a ressarcir o clube alvinegro em cerca de R$ 4 milhões.