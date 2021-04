O subtenente reformado Willian Xavier Crisóstomo, de 55 anos, é acusado de comandar a milícia em Nova Iguaçu Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 08:18

Rio - O Portal dos Procurados, vinculado ao Disque Denúncia, lançou nesta quarta-feira (07), um cartaz para ajudar as polícias Civil e Militar a prender o PM reformado Willian Xavier Crisóstomo, de 55 anos. Ele é acusado de ter ordenado o ataque a tiros contra uma equipe da Polícia Militar que resultou na morte do 2º sargento Carlos da Costa Lima Júnior, de 38 anos, na tarde desta quarta.

Investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO) apontam que o PM reformado é chefe da milícia que atua na região do Morro Agudo e de Jardim Iguaçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O subtenente Willian Xavier responde pelos crimes de formação de quadrilha, exploração de comércio ilegal, extorsão e homicídio.

Um de seus comparsas, o miliciano Leonardo Oliveira Aguiar, o Léo Jaqueira, de 31 anos, foi preso em agosto do ano passado pela Draco.

O CASO

Após denúncia, equipes da 8ª e 3ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) foram até a Praça do Zumbi, no bairro Jardim Iguaçu, em Nova Iguaçu, para tentar prender o policial reformado Willian Xavier.

No local, homens armados entraram em confronto com os policiais. Além do 2º sargento Carlos da Costa, um homem de 45 anos foi baleado e morto. Ele estava armado com uma pistola.

Os policiais apreenderam um carro roubado e encontraram um Certificado de Registro de Arma de Fogo em nome do subtenente Willian Xavier. De acordo com a polícia, ele foi baleado, mas conseguiu fugir com a ajuda de comparsas.

O Disque Denúncia recebe informações sobre o subtenente Willian Xavier e integrantes da milícia local nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.

Todas as informações sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para DHBF, DRACO e 8º DPJM.