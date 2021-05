Por Anderson Justino

Publicado 21/05/2021 07:41 | Atualizado 21/05/2021 10:01

Rio - Uma operação da Polícia Civil no conjunto de favelas do Complexo do Castelar, em Belford Roxo, Baixada Fluminense, terminou com a prisão de 16 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com as investigações, traficantes criaram uma espécie de "tribunal do tráfico" para matar seus desafetos. O grupo também é investigado pelo desaparecimento de três meninos, há cinco meses, no Complexo do Castelar. Os amigos Lucas Matheus, Alexandre e Fernando Henrique sumiram em dezembro do ano passado quando saíram de casa para brincar em um campo de futebol