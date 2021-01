Da esquerda para a direita: Alexandre, Lucas e Fernando Arquivo Pessoal

Por Gabriel Sobreira

Publicado 15/01/2021 17:36 | Atualizado 15/01/2021 18:03

"Para mim, eles estão vindo à toa (na comunidade). Tenho certeza que as crianças não estão aqui. Qualquer operação aqui é perda de tempo. Aqui dentro do Castelar é perda de tempo", avalia Silvia Regina da Silva, avó de Lucas Matheus, de oito anos, e Alexandre da Silva, de 10. O trio foi visto pela última vez no dia 27 de dezembro

Em busca do paradeiro dos netos e do amigo, Fernando Henrique, de 11 anos, Silvia foi até a Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio. "Falaram que viram os três lá. Na Barra da Tijuca também. Todo lugar que falam que viram eles, a gente ia", afirma ela, que diz não ter mais recebido tantas denúncias.

Em uma dessas rondas atrás das crianças, no dia 6 de janeiro, Silvia sofreu um acidente. "O pneu estourou, o carro capotou e machuquei o joelho. Agora está bem melhor, está secando. Tomei antibiótico e fiz curativo em casa", detalha ela, que tem encontrado forças na fé e no amor pelos netos e filhas.

"Meu coração diz que eles estão vivos. Tenho certeza de que eles não morreram. Eu acho que ninguém teria essa crueldade de matar três crianças inocentes. Tenho certeza que eles estão vivos. Só não sei onde estão, mas tenho certeza que estão vivos", atesta a cozinheira de 58 anos.

Quando a noite chega, Silvia diz que a dificuldade para dormir é enorme. Tanto, que teve que recorrer até a um remédio. "Foi a vizinha que me deu. Quando deito na cama já passa das 2h da manhã e acordo por volta das 5h. Tem uma irmã que faz uma oração comigo. Aí estou acompanhando com ela. Dá 5h e pouco da manhã, eu já estou de pé fazendo oração com essa irmã. E minha vida está desse jeito", detalha, emocionada.

"Gostaria de falar para eles (os meninos) voltarem para casa, que está todo mundo com saudade, as irmãs deles, todo mundo está morrendo de saudade deles. Com certeza ainda vou encontrá-los", garante a avó.

POLÍCIA FAZ OPERAÇÃO NA COMUNIDADE DO CASTELAR

A Polícia Civil realizou, na manhã desta sexta-feira, uma operação na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, com o intuito de encontrar os meninos desaparecidos. Agentes do Batalhão de Choque (BPChq), da Polícia Militar, deram apoio à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a PM, os policiais foram atacados ao entrarem na comunidade e houve confronto.

Três suspeitos foram baleados e duas pistolas, um revólver e entorpecentes foram apreendidos. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas não resistiram e morreram na unidade.

"Essa é uma hipótese diante das coisas estranhas que ocorreram. Nesse cenário, essa linha de investigação começa a ganhar peso maior", disse Uriel Alcântara, titular da DHBF, sem detalhar no entanto, o que poderia ter motivado o tráfico no sumiço dos garotos.