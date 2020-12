Criança desaparecida em Belford Roxo, no dia 26 de dezembro de 2020 FIA

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 18:02 | Atualizado 28/12/2020 22:42

Rio - A FIA (Fundação para a Infância e Adolescente) pede ajuda da população para encontrar três crianças que estão desaparecidas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Dois primos, de 8 e 10 anos, e um amigo, estão desaparecidos há dois dias no município. Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10, e Fernando Henrique, de 11, moradores do Castelar, foram vistos pela última vez, segundo os familiares, no sábado (26), no bairro Areia Branca, por volta de 14h.

Os parentes das crianças registraram um boletim de ocorrência na delegacia da cidade e utilizaram as redes sociais para divulgar fotos dos meninos e pedir ajuda na busca. Os telefones para contato, caso alguém saiba o paradeiro dos três, foram disponibilizados pela família: 21 97675-8424 / 98167-5857 / 97467-3043.

Publicidade

Veja os cartazes com as fotos das crianças.