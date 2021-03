Arilson Santiago Pinto, 21, anos, foi morto em São Gonçalo Reprodução/ TV Globo

Publicado 01/03/2021

Rio - Vídeo registrado por câmera de segurança mostra quatro policiais realizando ação próxima ao local em que Arilson Santiago foi atingido. O jovem foi vítima de tiros na manhã deste domingo (28), sendo encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Ele não resistiu ao ferimento.



De acordo com Aristides Pinto, pai da vítima, ele iria ser pai e era uma pessoa boa, tinha o sonho de ser jogador de futebol e trabalhava como frentista. Ele afirma que não houve troca de tiros no local. “Não teve troca de tiros, só o policial atirou e pegou no meu filho. Eu não consigo nem relatar como tem sido esse momento”, disse emocionado o pai do jovem.

Vídeo registrado por câmera de segurança mostra policiais militares realizando uma ação próximo ao local em que estava o jovem Arilson Santiago, morto ontem vítima de tiro.#ODia



No vídeo, duas viaturas se aproximaram do local, em seguida, os policiais realizaram a abordagem de uma pessoa, quando, após identificar jovens em motos, foram efetuados disparos. As imagens registradas não mostram o momento em que Arilson foi atingido e não é possível saber a origem dos tiros, se foram feitos por traficantes ou pelos agentes.



Em nota, a Polícia Militar disse que durante o policiamento ostensivo pela Rua Dalva Raposo, no bairro de Tribobó, feito na manhã deste último domingo (28), a equipe foi atacada por disparos de arma de fogo efetuados por criminosos locais.

Houve confronto e os suspeitos fugiram. Posteriormente, a unidade foi informada sobre a entrada de um homem no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, ferido. A 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) também instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato.



Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime. As circunstâncias do fato estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.