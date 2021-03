Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Thiago Lontra

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 15:35

Rio - Foram publicadas no Diário Oficial do Legislativo desta sexta-feira (05/03), as composições de cinco comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), para a legislatura que vai até 2022.

Ficaram definidos os componentes das Comissões de Orçamento, Constituição e Justiça, Tributação, Direitos Humanos e de Cultura. Os grupos são compostos por integrantes efetivos e suplentes.

Os nomes dos deputados que vão compor as comissões foram apresentados pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT). Nos próximos dias serão realizadas as reuniões de instalação dos colegiados, momento em que serão definidos os cargos de presidente e vice-presidente das comissões.

Integrantes de cada comissão:

Constituição e Justiça:

Efetivos: Márcio Pacheco (PSC), Rodrigo Bacellar (SDD), Chico Machado (PSD), Rodrigo Amorim (PSL), Luiz Paulo (Cidadania), Carlos Minc (PSB) e Rosenverg Reis (MDB).

Suplentes: Max Lemos (PSDB), Mônica Francisco (PSOL), Luiz Martins (PDT), Waldeck Carneiro (PT), Anderson Moraes (PSL), Dr. Deodalto (DEM) e Márcio Canella (MDB).

Orçamento:

Efetivos: Márcio Canella (MDB), rodrigo Bacellar (SDD), Márcio Pacheco (PSC), Anderson Moraes (PSL), Eliomar Coelho (PSol), Zeidan (PT), Luiz Paulo (Cidadania).

Suplentes: Charlles Batista (PSL), Martha Rocha (PDT), Chico Machado (PSD), Coronel Salema (PSD), Luiz Martins (PDT), Rodrigo Amorim (PSL) e Sérgio Fernandes (PDT).

Tributação:

Efetivos: lLuiz Paulo (Cidadania), Alexandre Freitas (Novo), Martha Rocha (PDT), Chico Machado (PSD), Zeidan (PT), Márcio Pacheco (PSC) e Rosenverg Reis (MDB).

Suplentes: Marcelo Cabeleireiro (DC), Eliomar Coelho (PSol), e Waldeck Carneiro (PT).

Direitos Humanos:

Efetivos: Dani Monteiro (PSol), Carlos Minc (PSB), Waldeck Carneiro (PT), Márcio Gualberto (PSL) e Martha Rocha (PDT).

Suplentes: Rosane Félix (PSD), Chiquinho da Mangueira (PSC), Enfermeira Rejane (PCdoB), Franciane Motta (MDB) e Mônica Francisco (PSol).

Cultura:

Efetivos: Eliomar Coelho (PSol), Waldeck Carneiro (PT), Luiz Paulo (Cidadania), Chico Machado (PSD) e Chiquinho da Mangueira (PSC).

Suplentes: Dani Monteiro (PSol).