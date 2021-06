Posto de gasolina explode em Manilha, Itaboraí - Foto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 22:44 | Atualizado 02/06/2021 22:46

Rio - Um posto de gasolina explodiu, na noite desta quarta-feira, em Manilha, Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Bombeiros do 20º GBM (Itaboraí) foram acionados às 21h58 para o controlar o incêndio no estabelecimento, que fica na Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, o Arco Metropolitano. Ainda não há informações sobre pessoas feridas no incêndio.

Nas redes sociais, moradores da região contam que foi possível ouvir o barulho da explosão a quilômetros de distância. "Eu moro em Marambaia e essa explosão no posto de Manilha quase quebrou as janelas daqui de casa. Não quero nem imaginar a destruição que ocorreu no local", escreveu uma internauta.

