Rio - Uma van atropelou um ciclista, na madrugada deste sábado, na RJ 104, próximo à Rodoviária de Manilha. O veículo, que deveria fazer o itinerário Rio x Manilha, estava em um trajeto diferente no momento do acidente, cobrindo a viagem Rio x Manilha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima era um homem negro, de aproximadamente 35 anos, sem identificação. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí) um inquérito foi instaurado para apurar as causas do acidente. A perícia foi realizada no local e o autor foi ouvido pelos agentes. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do fato.

