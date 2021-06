Caio Vinício Miranda Modesto é conhecido entre os comparsas como Chapisco rlima

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 16:46

Rio - Um integrante de quadrilha especializada em roubos a turistas de Copacabana foi preso, nesta terça-feira, em ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil. O foragido da Justiça, Caio Vinício Miranda Modesto, Vulgo Chapisco, é acusado de pertencer a uma quadrilha de roubo a turistas que age na orla de Copacabana, Zona Sul do Rio.

Segundo a Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), a operação conjunta para prisão do criminoso contou com a participação da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da Desarme. O Caio Vinício possui várias passagens por roubo a turistas, com histórico de agressões, sendo o último registro no ano passado, quando ele roubou e agrediu com um soco um turista russo.



Com base em informações recebidas através do Disque Denúncia, o criminoso foi localizado na estação do BRT do Marapendi, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Ele estava sendo monitorado há duas semanas e é oriundo do Morro da Mangueira



Publicidade

O caso foi registrado na DESARME, onde foi cumprido o mandado de prisão. De acordo com nota enviada pela corporação, o criminoso foi transferido para uma unidade prisional, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.