Na última sexta-feira (14), dia em que o Brasil ultrapassou 432 mil mortos pela Covid-19, Carol Sampaio assinou a lista de convidados de uma festa black tie no Copacabana Palace. Seria a comemoração do aniversário de um bicheiro, com direito a show de Gusttavo Lima, Mumuzinho, Dudu Nobre, Ludmilla e Alexandres Pires. Gusttavo chegou a mostrar em seu Instagram que fez o teste para a Covid-19. Alexandre postou imagens da sacada de seu quarto no hotel.

Para despistar os curiosos, a entrada foi feita pela porta dos fundos, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Na portaria, os convidados recebiam máscaras para entrar no prédio.

De acordo com informações do site Metrópoles, funcionários da Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro (Seop) visitaram o hotel, mas não encontraram nada fora do normal. "Fomos no Copacabana Palace mais cedo. Fizemos um termo de vistoria juntamente com a Vigilância Sanitária em nossa fiscalização, mas não havia nada fora de errado no momento da ação", informou o órgão ao Metrópoles.

O Copacabana Palace procurou a coluna e enviou a seguinte nota: "O Copacabana Palace informa que, para realização do evento do dia 14 de maio nas dependências do hotel, foram cumpridas todas as exigências e obrigações legais estabelecidas pelo decreto n° 48.845, publicado em 7 de maio de 2021 no Diário Oficial do Município. O Copa reforça para seus contratantes externos que o comprometimento com as recomendações das autoridades é um pré-requisito para que os eventos aconteçam. Adotamos um protocolo de prevenção e combate à Covid-19 de acordo com as regras vigentes, de modo que a saúde e segurança de hóspedes, funcionários e clientes são nossa maior prioridade".

A assessoria de Carol Sampaio também enviou uma nota à coluna: "A assessoria de imprensa de Carol Sampaio informa que a promoter não assinou a lista de convidados do cerimonial ocorrido nessa sexta-feira (14), no Copacabana Palace. A CS Cerimonial, um dos braços da CS Eventos da qual Carol é sócia, não teve responsabilidade pela quantidade de pessoas no local e a mesma não estava presente no local. A empresa foi responsável apenas pelo cerimonial, respeitando todas as normas de segurança regulamentadas pela OMS. É extremamente necessário comunicar que a empresária é radicalmente contra o desrespeito às normas de segurança da COVID-19".

Enquanto isso na pandemia: festão no Copacabana Palace com 500 convidados e shows de Gusttavo Lima, Alexandre Pires, Ludmilla, Mumuzinho e Dudu Nobre pic.twitter.com/AUY41MPXWC — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) May 15, 2021