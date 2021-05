Por iG

24/05/2021

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus apoiadores poderão responder por infrações cometidas na manifestação do último domingo (23) no Rio de Janeiro. A mais comum foi a não utilização de máscaras, já que o uso do equipamento de proteção individual é obrigado no estado. As informações são do portal G1.