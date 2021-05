Policiais militares do 19º BPM (Copacabana) foram acionados necessário o atropelamento que ocorreu na Avenida Atlântica Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 18:28 | Atualizado 16/05/2021 19:02

Rio - Uma das quatro pessoas atingidas por uma motorista que perdeu o controle do carro e invadiu um restaurante em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no início da tarde deste domingo, morreu no acidente. Manuel Roque, de 79 anos, chegou a ser levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas já chegou sem vida à unidade, informou a Secretaria municipal de Saúde (SMS). O acidente ocorreu por volta de 12h25.

Além de Manuel, a SMS informou ainda que Maria Antonia E. de Carvalho, de 73 anos, também foi levada para o mesmo hospital. Ela sofreu uma lesão na perna e está sendo avaliada pela equipe de cirurgia. A mulher também lesionou a idosa identificada como Iracir D. Rosa, de 69 anos, que sofreu ferimentos leves, que foi atendida e liberada ainda no local. A quarta vítima não precisou de nenhum atendimento médico.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para a Avenida Atlântica, para checar uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, os PMs apuraram que o motorista perdeu o controle da direção enquanto estacionava o carro e acabou subindo na calçada. O veículo invadiu o restaurante e atropelou quatro pessoas.

A 12ª DP (Copacabana) informou que as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente. A motorista, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada para exame de alcoolemia. A Polícia Civil informou ainda que testemunhas estão sendo chamadas para prestar depoimentos sobre o caso.