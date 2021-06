Ilustração do projeto Arte pelos Oceanos Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 16:24

Rio - Não é novidade que as praias cariocas, que eternizaram o Rio de Janeiro no imaginário turístico mundial, sofrem com a falta de educação e de higiene por parte de alguns frequentadores. Para dar visibilidade ao tema e garantir recursos para a ampliação de sua atuação, o Minha Urca, projeto de educação ambiental com trabalho de sensibilização e limpeza da Praia Vermelha, se associou a 18 dos principais nomes do muralismo e do grafite nacional, na ação 'Arte pelos Oceanos'. De 15 de abril até 08 de junho, quando é comemorado o Dia Mundial dos Oceanos, serão vendidas fine arts exclusivas pelo site www.minhaurca.com.br, com preço único de R$ 120 (mais o frete) e entrega para todo o Brasil. As artes têm tamanho A3 e serão enviadas após o término da ação. Quarenta por cento do lucro será revertido para aquisição de luvas, máscaras e sacolas recicláveis para as ações de limpeza das praias.

A diretora da Aborda, produtora responsável por convidar e engajar os artistas participantes do 'Arte pelos Oceanos', Carolina Herszenhut acredita no papel transformador da arte na sociedade. “A partir e através dela (a arte) podemos falar sobre qualquer assunto e, mais ainda, mobilizar diferentes camadas da sociedade. E essa ação é sobre isso. Convidamos 18 artistas de diferentes lugares do Brasil que, passando por técnicas que vão da pintura a óleo, colagens até a xilogravura, mostram como, a partir do olhar deles, podemos falar sobre esse tema que nos é tão caro: os nossos oceanos”, explica.

Publicidade

Para Ivy Tinoco, uma das idealizadoras do Minha Urca, é urgente o debate sobre o impacto do lixo no mar. “Ir à praia é um dos prazeres mais democráticos que existe e está na cultura do carioca. Porém, em pleno 2021, ainda é necessário que grupos de cidadãos se unam e coloquem a mão na massa, recolhendo lixo e separando recicláveis, para que os demais banhistas se conscientizem. Nossa meta é fazer da Urca o primeiro bairro lixo zero do Rio. Queremos fazer barulho através do exemplo. Estão programadas diversas ações de coleta, e novos voluntários são sempre bem-vindos. A divulgação é feita pelo perfil @minhaurca, no Instagram”, convida Ivy, que junto ao engenheiro ambiental francês Lucas Romão, fundou o Minha Urca em 2020.

A 'Arte pelos Oceanos' foi estimulada pelo início da Década do Oceano, proposta das Nações Unidas (ONU), que vai de 2021 até 2030, para estimular a proteção da biodiversidade e o papel central do uso sustentável dos seus recursos dos mares à medida que se enfrentam as realidades das mudanças climáticas. Entre 2015 e 2019, foram realizadas mais de 29 mil necropsias de aves, répteis e mamíferos marinhos encontrados nas praias do Sul e Sudeste do Brasil. Ficou registrado que 85% dos que ingeriram resíduos sólidos, inclusive plástico, são espécies ameaçadas de extinção.

Publicidade

O projeto para o Dia Mundial dos Oceanos tem realização do Minha Urca e da Aborda Produtora, correalização das agências Cataldo Design e Lumo Comunicação e apoio do Ateliê Dois e Meio, além de diversos padrinhos e madrinhas que emprestam seu tempo, carinho e a influência de suas redes sociais para a divulgação da ação.